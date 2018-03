Strakhov vence em Sines e Downey sobe à liderança

Lusa Comentários 15 Mar, 2018, 17:14 | Outras Modalidades

No final dos 205,2 quilómetros, Strakhov, que tinha vencido no domingo a Clássica da Arrábida, superiorizou-se no `sprint` final, cortando a meta em 5:01.30 horas, o mesmo tempo de Downey e do espanhol Oscar Hernández (Aviludo-Louletano).

Na geral, Downey lidera, com o mesmo tempo de Hernández, menos um segundo do que o francês Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic) e três em relação ao britânico Gabriel Cullaigh (Team Wiggins), anterior líder.

Na sexta-feira, disputa-se a terceira etapa, entre Grândola e Arraiolos, num percurso de 149,3 quilómetros, com duas contagens de montanha de quarta categoria.