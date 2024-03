Surf. Matias Canhoto avança em Supertubos

Na terceira bateria da primeira ronda, Matias Canhoto ficou no segundo posto, com um total de 6,80 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,00 e 1,80), atrás do australiano Callum Robson (9,17) e à frente do norte-americano Griffin Colapinto (4,83).



O jovem de Peniche, que se estreou numa prova da elite da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), chegou aos instantes finais do "heat" (bateria) no último lugar, mas beneficiou de uma interferência de Colapinto - vencedor em Supertubos em 2022 -, que estava na liderança, sobre Callum Robson, e foi penalizado com a subtração da pontuação obtida na sua segunda melhor onda (4,83).



Assim, o australiano e português avançam para a próxima fase, enquanto Colapinto vai ter que disputar as repescagens.



Além de Matias Canhoto, que foi o primeiro atleta luso a competir, Portugal conta ainda com Joaquim Chaves e Frederico Morais, bem como com Francisca Veselko, no quadro feminino, que vão todos entrar em ação durante o dia de hoje.



Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, falha por lesão a prova de Peniche, que começou hoje na praia de Supertubos, e a organização convidou Matias Canhoto para assumir a vaga.



O Meo Rip Curl Pro Portugal arrancou hoje e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.