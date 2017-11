Surfista Frederico Morais afastado na quarta ronda do Hawaiian Pro

Lusa 20 Nov, 2017, 19:49 | Outras Modalidades

Depois de no domingo ter entrado em ação e garantido um lugar nesta quarta ronda, Frederico Morais teve menos sorte hoje e não conseguiu entrar num dos dois primeiros lugares que davam acesso à próxima eliminatória.

A bateria foi ganha pelo havaino John John Florence, líder do `ranking` do circuito mundial e que no ano passado venceu esta prova, batendo na final precisamente o surfista luso.

John John Florence, que é ainda o principal candidato ao título no circuito mundial, venceu a bateria com um total de 16,56 pontos (7,63 e 8,93), sendo seguido pelo brasileiro Miguel Pupo com 12,93 (6,50 e 6,43), enquanto o também brasileiro Victor Bernardo, com 12,64 (7,77 e 4,87), e `Kikas`, com 10,40 (5,17 e 5,23), foram eliminados.

O Hawaiian Pro é o primeiro dos três campeonatos que compõem a Triple Crown havaiana, o último dos quais, em Pipeline, que fecha o circuito mundial e será decisivo na atribuição do título de campeão.