Surfista Frederico Morais cai na repescagem em Peniche

Lusa 21 Out, 2017, 17:08 / atualizado em 21 Out, 2017, 17:20 | Outras Modalidades

O surfista natural de Cascais, 13.º do `ranking` mundial, conquistou 6,84 pontos (4,17 e 2,67), acabando o 12.º e último `heat` da primeira ronda na segunda posição, atrás de Fanning, campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013 e atual 12.º do circuito, que somou 15,5 (9 e 6,5). O brasileiro Ian Gouveia, com 4,5 (1,67 e 2,83), também vai disputar a repescagem.



Além de Fanning, avançaram diretamente para a terceira eliminatória o sul-africano Jordy Smith, os havaianos John John Florence e Sebastian Zietz, o brasileiro Miguel Pupo, os australianos Julian Wilson, Matt Wilkinson, Ethan Ewing, Josh Kerr, Jack Freestone e Joel Parkinson e Michel Bourez, da Polinésia Francesa.



Antes de Kikas, que vai disputar o acesso à terceira ronda frente ao norte-americano Nat Young, 29.º do circuito, também o wild card português Vasco Ribeiro já tinha sido relegado para a segunda ronda, na qual vai defrontar o australiano Owen Wright, quarto da hierarquia.

Surfista mantém a confiança

Em declarações à Agência Lusa, o surfista assume as dificuldades que sentiu na prova de hoje: “É muito complicado e seria muito complicado com qualquer atleta. O mar estava um autêntico totoloto, tanto vem uma onda muito boa como depois não vem nada. Ele apanhou duas ondas ótimas, uma excelente e outra muito boa, e é difícil combater isso".



‘Kikas’ reconheceu que a onda falhada nos últimos minutos da bateria o deixou fora da corrida ao apuramento direto para a terceira ronda, mas reiterou a sua ambição: “Cai no final numa onda que me podia manter no heat, mas agora na segunda ronda o foco mantém-se, a vontade de ganhar e obter um bom resultado aqui continua, por isso é acreditar”.



“As condições não estão excecionais, mas há ondas excecionais e se essa onda vier para nós, vai ser a onda da nossa vida. Está difícil, um bocado no limite, mas é para isso que cá estamos, para nos pormos à prova, e acho que tivemos bom surf o dia todo”, frisou.



Ao longo do primeiro dia de competição do Meo Rip Curl Pro Portugal acorreram milhares de pessoas à praia de Supertubos, que aguardavam a entrada em prova do único português no circuito mundial.



“Só senti arrepios, ao entrar e ao sair na água, é um sentimento muito especial poder sentir isto em casa, não há muitas oportunidades para nos sentirmos assim, por isso o meu obrigado, do fundo do coração, a todos eles. Senti muito mais apoio desta vez, apesar da derrota soube a vitória, e poder viver este momento valeu a pena”, admitiu ‘Kikas’, realçando a vontade de conseguir transmitir aos jovens os valores que recebeu da sua família.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro.