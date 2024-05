Surfistas Teresa Bonvalot e Guilherme Ribeiro vencem etapa de Ribeira D`Ilhas

Na final feminina, Bonvalot assegurou o triunfo, com 13,60 pontos, superando a campeã nacional em título, Francisca Veselko, que somou 12,90.



“Soube bem voltar a Ribeira d’Ilhas e conseguir vencer numa onda que é sempre um pouco complicada de ler. (…) Estou contente por ter vencido e por ter tido a oportunidade de uma desforra da final da etapa anterior”, disse no final Teresa Bonvalot, que mantém a liderança da Liga.



Em masculinos, Guilherme Ribeiro superiorizou-se a Afonso Antunes, com 14,10 pontos contra 10,80.



O triunfo permitiu-lhe subir a segundo no ranking Liga, agora a 140 pontos de Tomás Fernandes.



“É uma emoção muito boa vencer a etapa da Ericeira pela primeira vez. Esta onda adapta-se bem ao meu estilo de surf. Infelizmente, nos últimos dois anos não consegui bons resultados aqui, mas fico muito contente por este resultado numa onda com que me identifico tanto”, considerou Guilherme Ribeiro.



A quarta, e penúltima etapa, da Liga realiza-se entre 21 e 23 de junho, na Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores.