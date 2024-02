Taça Davis. Rocha estreia-se com vitória em eliminatória já resolvida ante a Finlândia

O tenista português Henrique Rocha estreou-se hoje com uma vitória na Taça Davis, ao superar Eero Vasa na eliminatória ganha pela Finlândia diante de Portugal (3-1), disputada no Gatorade Center, em Turku.

Com o apuramento para as Finais da Taça Davis já assegurado, graças aos triunfos nos dois primeiros encontros de singulares de sexta-feira e no desafio de pares disputado hoje, o capitão da equipa anfitriã, Jarkko Nieminen, chamou a jogo Vasa, que cedeu perante o jovem estreante Rocha, de 19 anos, em dois sets, com os parciais de 6-4 e 7-5.



Enquanto a seleção nacional falhou mais uma vez na história o acesso à fase final da emblemática competição, depois das derrotas frente à Croácia em 1994, Alemanha em 2017, Cazaquistão em 2019 e República Checa há um ano, a Finlândia garantiu pela quinta vez a presença nas Finais da Taça Davis, após ter sido semifinalista em 2023.