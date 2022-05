Taça de Portugal / Sporting goleia Candoso e marca lugar nas meias-finais

Duas desatenções dos ‘leões’, que resultaram nos dois golos dos minhotos, não mancharam uma exibição fortíssima dos ‘leões’, que responderam da melhor forma ao desaire (6-5) sofrido na última jornada da I Liga, na sexta-feira, precisamente frente ao adversário que vão encontrar na meia-final de quinta-feira.



Como lhe competia, o Sporting entrou a mandar no encontro e encostou os minhotos no último terço da quadra, ainda mesmo antes de começar a ‘desenhar’ a goleada por Esteban (05 minutos), oportuno, dentro da área, a empurrar para as redes na recarga a um remate de longe do guarda-redes Guitta.



Antes e depois, Cavinato revelou excesso de pontaria e acertou na trave (01) e no poste (13) de Sandro Barradas, mas Cardinal (16) deu expressão ao domínio dos ‘verde e brancos’, ao marcar de grande penalidade, a castigar uma falta cometida por Cigano sobre si mesmo.



Ainda antes do intervalo, o mesmo Cardinal, em contra-ataque, isolou-se num dos raros momentos em que os ‘leões’ apanharam os minhotos balanceados para a frente e, perante a recuperação defesa contrária, temporizou e esperou pela chegada de João Matos (20), que fechou o resultado ao intervalo em 3-0.



Na segunda parte, foram precisos apenas nove segundos para perceber que os ‘leões’ não pretendiam abrandar o ritmo, com João Matos a acertar, novamente, no poste da baliza adversária, antes de Pany Varela (24), num ‘tiro’ de longe, fazer o 4-0.



Já com Bernardo Paçó no lugar de Guitta, a ganhar minutos na baliza dos ‘leões’, o Candoso reduziu quando Amílcar Gomes (26) aproveitou uma desconcentração de Miguel Ângelo para roubar a bola ao ala ‘leonino’ e reduzir a desvantagem para 4-1.



Mas nem por isso os ‘leões’ se colocaram em sentido e, apesar da concentração do ‘guardião’ Sandro Barradas, que evitou um resultado ainda mais dilatado, o Sporting voltou a marcar, em duas reposições de bola na linha lateral, cobradas por Merlim, que resultaram nos golos de Erick Mendonça (29), com Cardinal na jogada estudada, e do próprio Cardinal (32).



O Candoso ainda voltou a reduzir por Vini (35), que se antecipou a Pany Varela, dentro da área, num canto batido por Cigano, mas Miguel Ângelo, logo na jogada de reposição de bola em jogo, combinou com Esteban e repôs a distância de cinco golos (7-2).



Mas Caio Ruiz (38), fez oitavo dos ‘leões’ após um canto cobrado por Pany Varela e assistido de calcanhar por João Matos e Cardinal (40) fechou a contagem com um toque de classe, a fazer a bola passar por cima da ‘mancha’ do guarda-redes contrário.



Com esta vitória, no penúltimo jogo do primeiro dia da final a oito da Taça de Portugal, que se disputa no Pavilhão Multiusos de Sines, o Sporting marcou encontro com o Quinta dos Lombos, que momentos antes derrotou os Leões de Porto Salvo por 4-2.











Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.



Sporting – Candoso, 9-2.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Esteban, 05 minutos.



2-0, Cardinal, 16 (grande penalidade).



3-0, João Matos, 20.



4-0, Pany Varela, 24.



4-1, Amílcar Gomes, 26.



5-1, Erick Mendonça, 29.



6-1, Cardinal, 32.



6-2, Vini, 35.



7-2, Miguel Ângelo, 36.



8-2, Caio Ruiz, 38.



9-2, Cardinal, 40.







Equipas:



- Sporting: Guitta, Erick Mendonça, João Matos, Cavinato e Merlim. Jogaram ainda: Bernardo Paço, Cardinal, Pauleta, Pany Varela, Caio Ruiz, Miguel Ângelo e Esteban.



Treinador: Nuno Dias.



- Candoso: Sandro Barradas, Fábio Miranda, Hélder Cristiano, Thales Feitosa e Julinho. Jogaram ainda: Ricardinho, Cigano, Pirica, Vini, Amílcar Gomes, Rui Pereira, Kiko, Francisco Mikus e João Vigário.



Treinador: Henrique Passos.







Árbitros: Bruno Araújo (AF Viana do Castelo) e Nuno Pereira (AF Coimbra).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pauleta (15), Julinho (30) e Esteban (35).







Assistência: cerca de 200 espetadores.