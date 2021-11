Ténis de Mesa. Marco Freitas, João Monteiro e João Geraldo eliminados nos Mundiais

Marcos Freitas, 24.º do "ranking" mundial, foi eliminado na segunda ronda pelo alemão Duda Benedikt, 45.º, ao perder por 1-4, pelos parciais de 9-11, 9-11, 9-11, 11-9 e 4-11.





João Monteiro, 77.º da hierarquia mundial, que tinha a tarefa mais difícil, pois defrontou o brasileiro Hugo Calderano, quarto do "ranking", foi afastado também com uma derrota por 1-4, com os parciais de 11-8, 4-11, 5-11, 2-11 e 6-11.O terceiro sobrevivente português da primeira ronda, João Geraldo, 84.º do "ranking", foi afastado pelo francês Simon Gauzy (18.º), por um resultado mais equilibrado, dado que perdeu por 3-4, com 11-9, 9-11, 11-9, 4-11, 11-8, 11-13 e 7-11.Já sem presença em singulares, bem como em pares femininos e mistos, a participação lusa em Houston está apenas entregue à dupla Tiago Apolónia e João Monteiro, que pelas 12h30 locais (18h30 em Lisboa), defronta os chineses Lin Gaoyuan e Liang Jingkun, do top-10 mundial.