Ténis de mesa: Portugal bate Ucrânia e avança na qualificação olímpica de equipas masculinas

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa vai defrontar a Bélgica por um lugar nos Jogos de Tóquio2020, depois de eliminar a Ucrânia (3-0), no torneio de apuramento a decorrer no Multiusos de Gondomar.



Ao longo de toda a eliminatória, que marcou a estreia da equipa masculina, Portugal só cedeu um ‘set’, entrando a vencer por 3-0 em duplas, com João Monteiro e Tiago Apolónia, antes de Marcos Freitas ‘despachar’ Kou Lei e Apolónia fechar por 3-1 frente a Yevhen Pryshchepa.



A equipa masculina defronta na sexta-feira a Bélgica por um lugar nos Jogos de Tóquio2020, a que ainda pode aceder, em caso de derrota, através de um torneio de repescagem, e estreou-se hoje após ter ficado isenta da primeira ronda.



Numa eliminatória quase perfeita, a entrada em pares, com a dupla Monteiro e Apolónia contra Pryschchepa e Yaroslav Zhmudenko, permitiu vencer pelos parciais de 11-8, 13-11 e 11-6, perante uma Ucrânia que era 21.ª cabeça de série do torneio, abaixo do estatuto de oitavo cabeça de série dos portugueses.



No segundo jogo, Marcos Freitas prosseguiu a toada dominadora com uma vitória por 11-9, 11-5 e 11-7, ficando para Apolónia o jogo mais complicado do embate.



Perante Pryshchepa, o português entrou melhor e venceu por 11-7 o primeiro ‘set’ e o segundo por 11-9, antes de o ucraniano impedir o fecho antecipado do encontro com um 11-6.



No derradeiro ‘set’, o português fez valer o estatuto e venceu por 11-9, para fechar o último encontro em 3-1 e dar uma passagem rápida a Portugal para o jogo decisivo.



O torneio de qualificação olímpica por equipas no ténis de mesa prosseguiu hoje no Multiusos de Gondomar, no distrito do Porto, e decorre até domingo, com a participação das seleções portuguesas masculina e feminina.



A equipa feminina, composta por Fu Yu, Jieni Shao e Xue Luo, falhou hoje o acesso direto a Tóquio2020, ao perder por 3-1 com a Hungria, e vai jogar o torneio de repescagem.



Além de qualificar nove equipas, oito da primeira fase, em cada género, e mais uma por repescagem, a prova atribui igualmente uma quota de dois atletas para o concurso individual.