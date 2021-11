Ténis de mesa. Shao Jieni e dupla Tiago/Shao afastados nos mundiais

A estreante em mundiais Shao Jieni, que ocupa o 60.º lugar do "ranking" feminino, perdeu num emotivo e equilibrado encontro com a canadiana Mo Zhang, 39.ª, por 4-3, pelos parciais de 7-11, 11-9, 11-9, 8-11, 11-9, 10-12 e 11-8.



Em pares mistos, Shao Jieni e Tiago Apolónia perderam por 3-0 (11-6, 11-9 e 11-7) com uma dupla que entra para a história do ténis de mesa, uma vez que é constituído pelo chinês Lin Gaoyuan e pela norte-americana Lily Zhang, para assinalar os 50 anos da diplomacia na modalidade.



Na terça-feira, Marcos Freitas, João Geraldo e João Monteiro passaram à segunda ronda de singulares, enquanto Tiago Apolónia e Leila Oliveira foram afastados na ronda inaugural.



Na ronda de 128, Marcos Freitas, 24.º do ranking mundial, superiorizou-se ao inglês Paul Drinkhall, 57.º, por 4-1, pelos parciais de 10-12, 11-5, 12-10, 11-3 e 11-9. O madeirense vai defrontar agora o alemão Duda Benedikt, 45.º do mundo.



João Geraldo, 84.º, surpreendeu ao bater o húngaro Bence Majoros, 61.º, por 4-2, com 7-11, 13-11, 12-14, 11-5, 11-7 e 11-8, e vai encontrar o francês Simon Gauzy.



João Monteiro, 77.º, ultrapassou o porto-riquenho Brian Afanador, 93.º, por 4-3 e terá pela frente o brasileiro Hugo Calderano, quarto atleta mundial



Na primeira ronda de pares masculinos, Tiago Apolónia e João Monteiro defrontam os chilenos Juan Lamadrid e Gustavo Gomez e, em caso de vitória, terão como adversários na segunda os chineses Lin Gaoyuan e Liang Jingkun (do top 10 mundial).



Em pares femininos, também na primeira ronda de 64, Shao Jieni e Leila Oliveira defrontam as sul-coreanas Lee Zion e Choi Hyojoo e, se vencerem, terão como adversárias as porto-riquenhas Melanie Diaz e Adriana Diaz na fase seguinte.