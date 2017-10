Ténis de mesa: Sporting na frente na Liga dos Campeões

RTP 13 Out, 2017, 00:14 | Outras Modalidades

Os 'leões', que na primeira ronda haviam vencido por idêntico resultado no reduto dos franceses do Pointoise, até começaram a perder, face ao desaire de Ganiyat Aruna face a Chanxi Han por 1-3 (11-9, 8-11, 9-11 e 6-11).



Mas, o Sporting venceu os restantes embates, com João Monteiro a bater Pavel Sirucek por 9-11, 11-8, 11-7, 12-14 e 11-9, Diogo Carvalho a superar Daniel Gorak por 16-14, 9-11, 14-16, 11-4 e 12-10 e Aruna a ganhar a Sirucek por 11-3, 12-10 e 11-5.



Os 'leões' lideram o Grupo A, com quatro pontos, mais dois do que o conjunto polaco e os russos do TTC Fakel Gazprom, que se deslocam na sexta-feira ao reduto do Pontoise (um ponto).



Na próxima partida do Grupo A, o clube de Alvalade joga fora a 27 de outubro, na casa do TTC Fakel Gazprom.