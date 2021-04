Ténis de mesa. Vila Real recebe jovens talentos internacionais

O primeiro evento juvenil de ténis de mesa a ser realizado desde o início da pandemia de covid-19 irá estrear os novos regulamentos e "rankings", que irão proporcionar uma maior competitividade nas categorias de formação.



De acordo com o diretor da WTT Youth Series, Tiago Viegas, o novo sistema recém-aprovado pela ITTF “oferece a oportunidade aos jogadores talentosos e em rápida ascensão de colocar as suas habilidades à prova contra adversários ligeiramente mais velhos”.



“Estamos ansiosos para lançar o nosso primeiro evento WTT Youth Series em Portugal, apesar dos desafios da pandemia covid-19 em curso”, disse Tiago Viegas, agradecendo o apoio e empenho das entidades envolvidas para que o evento possa decorrer em segurança.



O emergente WTT Youth Series, que substitui o ITTF World Junior Circuit, é complementado pela aplicação dos novos regulamentos de "rankings" e torna-se no primeiro passo em toda a trajetória desportiva que irá conduzir os jovens talentos mais promissores da atualidade em direção ao topo.



Dividido em dois níveis, WTT Youth Star Contender e WTT Youth Contender, o WTT Youth Series formará a base de uma pirâmide de eventos projetada para fornecer aos jogadores jovens a oportunidade de transição para carreiras profissionais.