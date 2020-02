Ténis. Pedro Sousa sobe 38 lugares no "ranking" mundial após final em Buenos Aires

Pedro Sousa, de 31 anos, perdeu na final com o norueguês Casper Ruud, 45.º da hierarquia da ATP, por 6-1 e 6-4, num encontro a que chegou após desistência do argentino Diego Schwartzman, que não chegou a entrar em campo, devido a uma rotura na coxa esquerda.O tenista português, número dois nacional, atrás de João Sousa (67.º do "ranking"), também disputou a final limitado fisicamente, com dores no gémeo esquerdo: "", disse Pedro Sousa, no final.Esta não é, no entanto, a melhor classificação do tenista lisboeta na hierarquia mundial, na qual já foi 99.º posicionado, praticamente há um ano, em 18 de fevereiro de 2019.Entre os portugueses,é o mais bem classificado, com o vimaranense a subir um lugar, para o, numa semana em que foi afastado na primeira ronda do torneio de Roterdão, pelo francês Gael Monfils (nono).A classificação mundial permanece inalterada nos lugares cimeiros, com o sérvio, seguido do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer. A primeira mudança acontece com a subida de Diego Schwartzman ao 13.º posto.

Em femininos, o trio da frente permanece entregue à australiana Ashleigh Barty (líder), seguida da romena Simona Halep (segunda) e da checa Karolina Pliskova (terceira), numa tabela em que a suíça Belinda Bencic subiu ao quarto lugar e a canadiana Bianca Andreescu ao quinto.