Ténis. Rafael Nadal derrotado por Borna Coric

Num encontro que durou 2h54, Coric, 152.º da hierarquia mundial, afastou Nadal, terceiro do ranking, pelos parciais de 7-6 (11-9), 4-6 e 6-3, passando a somar três triunfos nos cinco confrontos com o espanhol.



Rafael Nadal não jogava desde 6 de julho, quando foi forçado a desistir do torneio de Wimbledon, devido a lesão muscular no abdominal, entregando o lugar da final ao australiano Nick Kyrgios.



“Tenho de melhorar, tenho de treinar, preciso de mais dias”, afirmou o espanhol no final do encontro com o croata, acrescentando: “É difícil tirar muitas coisas positivas deste jogo”.



O espanhol, que conta com 22 troféus de "Grand Slam", tem agora 12 dias para se preparar para o US Open, que começa em 29 de agosto.



“Consegui ter uma semana de treino aqui, estando cada dia melhor, muito melhor do aquilo que joguei hoje, para ser honeste. Tenho de seguir em frente mentalmente, sei o caminho: modo 'Grand Slam'”, referiu o jogador, de 36 anos.