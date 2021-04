Ténis. Rublev ultrapassa Federer no "ranking" ATP

O jovem jogador de Moscovo, de 23 anos, atingiu no domingo a final do Masters 1.000 de Monte Carlo e, apesar de ter sido derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas, em dois "sets", contabiliza 24 encontros ganhos esta época, face às cinco derrotas, e conseguiu, pela primeira vez na carreira, ultrapassar o helvético, de 39 anos, que continua afastado da competição.Roger Federer esteve cerca de 13 meses afastado do circuito, na sequência de duas cirurgias ao joelho direito, e regressou no início de março no ATP 250 de Doha, mas, após perder nos quartos de final, optou por se retirar novamente, prevendo o regresso para a semana de 16 a 22 de maio, por ocasião do ATP 250 de Genebra.Enquanto o antigo número um mundial continua a ceder posições na hierarquia, tendo sido recentemente ultrapassado, primeiro, pelo alemão Alexander Zverev (6.º ATP) e agora por Andrey Rublev, o sérvio Novak Djokovic mantém-se sólido na liderança, logo seguido pelo russo Daniil Medvedev e o espanhol Rafael Nadal.





No "ranking" WTA, a australiana Ashleigh Barty continua na liderança, logo seguida da japonesa Naomi Osaka e da romena Simona Halep, numa semana em que não se regista qualquer alteração entre as dez primeiras.





João Sousa sobe um lugar







Entre os jogadores portugueses, João Sousa continua a ser o mais bem cotado, no 105.º posto, após ter registado uma vitória frente ao brasileiro Thiago Monteiro, antes da derrota frente ao italiano Thomas Fabbiano, na fase de qualificação do Masters 1.000 de Monte Carlo.O vimaranense, de 32 anos, que esta segunda-feira defronta o francês Arthur Rinderknech (129.º ATP) no encontro de acesso ao quadro principal do ATP 250 de Belgrado, procura regressar ao "top 100", ao passo que o compatriota Pedro Sousa se mantém na 112.ª posição.Frederico Silva, apesar de ter optado por descansar e treinar nas últimas semanas, após a temporada em piso rápido, ascendeu à sua melhor classificação no "ranking" ATP, ao surgir no 171.º lugar, em vésperas de regressar aos "courts" no Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, onde espera retomar a competição.João Domingues, por sua vez, caiu oito posições e é o 197.º colocado, enquanto Gonçalo Oliveira saiu do "top 300" mundial e está no 304.º posto.