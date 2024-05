Tenista Jannik Sinner abandona Masters 1000 de Madrid devido a lesão

O tenista italiano Jannik Sinner, número dois do ranking mundial, retirou-se hoje do Masters 1000 de Madrid devido a lesão, pelo que o canadiano Felix Auger Aliassime avança para as meias-finais sem competir.

O primeiro favorito do torneio está a contas com problemas na anca direita e já tinha assumido as suas limitações, que o haviam condicionado nas meias-finais do Masters 1000 de Montecarlo, ante o grego Stefanos Tsitsipas.



O transalpino de 22 anos revelou moléstias na segunda ronda de Madrid contra o russo Pavel Kotov e, sobretudo, diante do igualmente russo Karen Khachanov, que acabou por defrontar apesar das dúvidas que apresentou antes do encontro.



Avançando uma ronda sem jogar, Felix Auger-Aliassime vai defrontar nas meias-finais o vencedor do desafio entre o checo Jiri Lehecka, ‘carrasco’ de Rafael Nadal, e o russo Daniil Medvedev.



Na outra meia-final, o russo Andrei Rublev vai medir forças com o vencedor da partida que vai opor o norte-americano Taylor Fritz ao argentino Francisco Cerúndolo.