Tenista Rafael Nadal afastado na segunda ronda do torneio de Barcelona

O tenista espanhol Rafael Nadal foi hoje eliminado do torneio de Barcelona, que já venceu em 12 ocasiões, ao perder diante do australiano Alex De Minaur, em dois parciais.

Depois da estreia vitoriosa diante do italiano Flavio Cobolli (6-2 e 6-3), o jogador maiorquino, de 37 anos, não foi hoje capaz de se impor diante de um adversário mais cotado no ranking ATP.



Perante o atual 11.º colocado da hierarquia e quarto cabeça de série do torneio de terra batida espanhol, Nadal (644.º), vencedor de 22 torneios do Grand Slam, acabou afastado ao fim de uma hora e 54 minutos, por 7-5 e 6-1.



Na terça-feira, o espanhol voltou a vencer na sua superfície favorita, algo que não acontecia desde 05 de junho de 2022, quando bateu o norueguês Casper Ruud, em três ‘sets’, para conquistar o 14.º título em Roland Garros e ampliar o seu recorde de cetros na ‘catedral da terra batida’, segundo major da temporada.



Nadal não disputava um encontro oficial desde o torneio de Brisbane, no início de janeiro, quando regressou ao circuito após um ano de ausência devido a lesão.