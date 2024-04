Tiago Apolónia e Fu Yu perdem em Macau

Tiago Apolónia, 45.º do ranking mundial, deu luta a Darko Jorgic, sobretudo no primeiro parcial, mas o esloveno, 13.º do mundo, venceu por 4-0 (15-13, 11-6, 11-5 e 11-6), em 39 minutos, na partida inaugural do grupo 12 da competição masculina.



Cada um dos 32 grupos tem três jogadores, que vão jogar uma vez entre si, com o vencedor do grupo a passar às eliminatórias. No grupo do português está ainda o sul-coreano Lee Sang Su, 28.º do ranking.



Na competição feminina, Fu Yu (66.ª do ranking ITTF) ainda assustou a favorita Adriana Díaz ao conquistar um parcial, mas acabou por perder face à atleta de Porto Rico, número 10 do mundo, por 3-1 (11-6, 11-6, 4-11 e 11-4), em 26 minutos.



No grupo de Fu Yu está ainda a jovem prodígio Hana Goda, uma egípcia de 16 anos que ocupa a 30.ª posição do ranking mundial e que, em maio de 2022, fez história ao vencer o campeonato africano de ténis de mesa com apenas 14 anos.



A Taça do Mundo de Macau 2024 reúne 96 jogadores, incluindo o campeão mundial Fan Zhendong, o líder do ranking da ITTF Wang Chuqin e a campeã e líder do ranking feminino Sun Yingsha.