Tiago Machado assina pela Efapel para ajudar Jóni Brandão na Volta a Portugal

Tiago Machado, de 34 anos, vestiu a camisola dos 'leões' em 2019, tendo sido 15.º classificado na Volta a Portugal, depois de nove anos em equipas do WorldTour, casos de RadioSchack, NetApp-Endura e Katusha.



Em declarações reproduzidas pela assessoria de comunicação da Efapel, Tiago Machado disse estar motivado e satisfeito com esta mudança, reconhecendo tratar-se de "um 'namoro antigo".



"No ano passado foi por pouco que não chegámos a acordo. Espero corresponder às expectativas que o Rúben Pereira (diretor desportivo) tem para mim e acima de tudo ajudar a equipa e o Jóni no grande objetivo que é a Volta a Portugal", afirmou o corredor, natural de Famalicão.



Tiago Machado venceu a Volta à Eslovénia, em 2014, tendo participado em três edições do Tour, cinco da Vuelta e duas do Giro, tendo como melhor resultado o 19.º lugar na 'Grande' italiana de 2011.



Na Volta a Portugal tem como referência o quinto lugar alcançado em 2009, ao serviço do Boavista.