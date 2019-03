Tiago Martins e Artur Soares Dias em jogos de qualificação para o Euro2020

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 13:43 | Outras Modalidades

Tiago Martins foi designado juntamente com os assistentes Luís Campos e Pedro Almeida, tendo João Capela como quarto árbitro, para o encontro de quinta-feira, em que Israel recebe a Eslovénia, em Haifa, do Grupo G de qualificação.



Na sexta-feira, Artur Soares Dias estará acompanhado por Rui Tavares e Paulo Soares, assumindo Hugo Miguel as funções de quarto árbitro, na partida do Grupo A entre ingleses e checos, no Estádio de Wembley, em Londres.



A UEFA ainda só indicou nomeados para os dois primeiros dias de competição, de uma ronda dupla de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, que decorrerá até à próxima terça-feira.