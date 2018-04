Tiago Monteiro continua ausente a recuperar de lesão

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Abr, 2018, 12:08 / atualizado em 26 Abr, 2018, 12:08 | Outras Modalidades

"Ainda não há previsões de quando possa regressar. Continuo os meus tratamentos e a evoluir bem, mas há todo um caminho que tem de ser percorrido, até que os médicos me considerem apto. Enquanto isso não acontece faço questão de estar nas provas para ajudar a equipa com a minha experiência, mas também a desempenhar as minhas funções enquanto embaixador da Honda. É um trabalho importante e sei que a minha ajuda é preciosa", disse o piloto, em declarações à sua assessoria de imprensa.



Tiago Monteiro, de 41 anos, sofreu um violento acidente em 7 de setembro de 2017, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, tendo falhado as três últimas provas do Mundial de WTCC de 2017, quando o liderava, e as duas primeiras de 2018.



O WTCR, que tem passagem marcada por Vila Real, em 23 e 24 de junho, tem a segunda etapa no circuito de Hungaroring, na Hungria, em 28 e 29 de maio.