Tiago Neves bate recorde nos Surdolímpicos

Mário Aleixo - RTP 26 Jul, 2017, 07:31 / atualizado em 26 Jul, 2017, 07:32 | Outras Modalidades

Apesar de estabelecer uma nova marca nacional, o nadador não conseguiu aceder à final da distância, tendo sido quinto da segunda eliminatória, acabando com a 12ª marca das quatro "heats".



Antes, Neves já tinha nadado os 50 metros livres, onde também não passou à final, tendo feito o 20º melhor registo, com 25,68 segundos. Miguel Cruz também nadou a distância e terminou com 26,65, o 30º melhor registo.



No atletismo, Hemilton Costa conseguiu o apuramento para a final de salto em comprimento, ao conseguir a quarta melhor marca do dia, com 6.81 metros, que lhe valeu a passagem à final desta quarta-feira à tarde.



Até agora, Portugal somou duas medalhas nos Jogos Surdolímpicos -- graças ao lutador Hugo Passos, que conquistou uma medalha de prata na categoria -71 kg da luta grego romana, e de Joana Santos, que venceu a medalha de bronze em -63 kg.