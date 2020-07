Tiago Pires eliminado no primeiro dia do Ericeira Pro em surf

Frederico ‘Kikas' Morais seguiu em frente na primeira ronda, assim como Vasco Ribeiro, em bom plano, numa fase em que a única ‘surpresa' foi a eliminação de João Guedes, campeão nacional em 2009.



Na segunda ronda, o atual campeão Miguel Blanco esteve em bom plano, assim como Tomás Fernandes, que venceu o último Ericeira Pro, enquanto Filipe Jervis, finalista na Figueira da Foz, primeira etapa, acabou por ‘cair' numa bateria ganha por Gony Zubizarreta.



À tarde, a eliminação de ‘Saca' Pires foi um dos destaques, no regresso após dois anos de ausência, perdendo para José Champalimaud e Henrique Pyrrait, com João Kopke a vencer um dos ‘heats', face à eliminação de Francisco Alves.



Na primeira ronda feminina, as favoritas ‘cumpriram', com a campeã em título e líder da tabela Teresa Bonvalot a conseguir fazer 17,95 pontos no quinto ‘heat', numa tarde que trouxe também vitórias para Carolina Santos ou a campeã nacional Yolanda Hopkins.



A prova prossegue no sábado, arrancando com a primeira chamada pelas 07:00.



Definindo-se como "a única prova de surf a já ter retomado em todo o mundo", após a pandemia de covid-19, a Liga continua pela Ericeira até domingo.