Tiago Rodrigues na liderança do nacional de golfe, após primeira volta

Profissional do Oporto Golf Club, Tiago Rodrigues colocou-se no topo da classificação ao marcar 67 pancadas, quatro abaixo do Par, num dia marcado por "rajadas de vento que superaram os 30 quilómetros por hora", indicou a PGA Portugal, em comunicado.

"Hoje fiz uma volta boa e estou contente com este resultado. Em competições desta importância, é das minhas melhores voltas no Oporto Golf Club, sobretudo tendo em conta as condições. Sou daqui e posso garantir que este vento é acima do normal. Para ser sincero, não vinha com expectativas de ser o líder, tentei apenas fazer o meu jogo e dar bons `shots`", disse o golfista.

Na jornada inaugural, cinco dos 26 jogadores do torneio masculino bateram o par do campo (71 pancadas), com destaque para Filipe Lima que segue em segundo lugar, com 68.

"Tive dificuldades em arrancar, os `greens` estão um bocadinho rápidos e tive problemas. Depois, comecei a atacar mais e fiz alguns `birdies` (uma pancada abaixo do par). Três abaixo do par, com este vento, nunca é mau", declarou o jogador radicado em França e membro do European Tour.

Na terceira posição, segue Tomás Silva - a disputar pela primeira vez o torneio com o estatuto de jogador profissional -, com 69 pancadas, seguido dos dois últimos campeões nacionais: Ricardo Santos (2016 e 2011) e Tiago Cruz (2014 e 2015), seguem empatados no quarto posto, com 70.

Na sexta-feira, têm início os torneios feminino e de seniores, com Susana Ribeiro e Joaquim Sequeira a defenderem os títulos conquistados há um ano.