Tiago Sousa fala em “objetivo alcançado” e em “dar o melhor” pela seleção de futsal

A seleção comandada por Jorge Braz terá dois jogos particulares, em Odivelas, Lisboa, no âmbito da preparação para o Campeonato do Mundo de 2024, com o estreante jogador do Sporting de Braga a ser o porta-voz do grupo no dia do arranque dos trabalhos.



“Sinto-me muito feliz por estar aqui, era um objetivo que tinha há algum tempo. Estou muito contente por ter concretizado este desejo. Trabalhei muito para voltar às seleções, sabia que não ia ser nada fácil. Foi uma caminhada longa, mas consegui agora chegar a este patamar e estou muito feliz por ter alcançado este objetivo”, manifestou o fixo, de 27 anos, citado pelo sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Embora já tenha sido internacional pelas seleções jovens de Portugal, Tiago Sousa admitiu que “vestir a camisola dos AA tem um sentimento diferente”.



"Quero dar o meu melhor para poder mostrar a minha qualidade à equipa técnica. O meu objetivo é perceber e interpretar o mais rápido possível as ideias de jogo, apesar de já ter estado nas seleções e da identidade e filosofia serem as mesmas”, expressou.



Por fim, disse que espera integrar-se bem para poder "fazer um bom estágio e a desejada estreia".



Os dois jogos de Portugal, campeão mundial e bicampeão europeu em título, estão agendados para os dias 11 e 13 de abril, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, enquanto o Mundial vai decorrer no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 06 de outubro.