Tiger Woods está a receber ajuda médica

Mário Aleixo - RTP 20 Jun, 2017, 09:53 / atualizado em 20 Jun, 2017, 09:54 | Outras Modalidades

Tiger Woods está com dificuldade em lidar com os problemas de saúde | Reuters

O golfista norte-americano Tiger Woods admitiu que está a receber ajuda para lidar com a medicação que está a tomar para vários problemas de saúde.



"Estou a receber ajuda profissional para gerir a medicação que tomo para as dores nas costas e distúrbios de sono", afirmou o golfista num comunicado enviado à agência AP, no qual agradece o apoio de todos os fãs e companheiros da modalidade.



Em 29 de maio, Woods, ex-número um mundial, foi detido na cidade de Jupiter, no sul da Flórida, após ser apanhado a dormir dentro do carro e por, alegadamente, conduzir sob influência de álcool e drogas.



Os testes realizados posteriormente não revelaram a presença de álcool, tendo o jogador dito à polícia que o estado de desorientação e o discurso incoerente que apresentava na altura da detenção foram originados por uma reação adversa a alguns medicamentos.