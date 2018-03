Tiger Woods termina Valspar Championship em segundo

Lusa Comentários 12 Mar, 2018, 15:49 | Outras Modalidades

Tiger Woods terminou com 275 pancadas, menos uma do que o vencedor, o inglês Paul Casey, e esteve perto de forçar um desempate se tem acertado um 'putt' de 20 metros no 18.º buraco.



O norte-americano completou a quarta e última volta ao campo do Innisbrook Resort com 68 pancadas, três abaixo do par, e terminou o torneio em igualdade com o seu compatriota Patrick Reed



A quatro semanas do Masters de Augusta, primeiro dos quatro torneios do 'Grand Slam' do ano, Tiger Woods, de 42 anos, parece recuperado das quatro operações às costas a que foi submetido em 2016 e 2017 e mostrou à concorrência que têm de contar com ele.



O ex-número um mundial já venceu 79 torneios do circuito profissional norte-americano (PGA), mas não conquista nenhum desde agosto de 2013.