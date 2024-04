Tomás Fernandes e Francisca Veselko vencem etapa de surf em Leça da Palmeira

Tomás Fernandes, que já tinha vencido na ronda inaugural, na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, repetiu a proeza, mas desta vez ao bater na final Guilherme Ribeiro, com o vice-campeão nacional de 2019 a somar 16 pontos, contra 12,40 do seu adversário.



Na final feminina, Francisca Veselko voltou a ser feliz em Leça da Palmeira, onde já tinha vencido no último ano, mas agora fê-lo diante de Teresa Bonvalot, surfista que arrancou a liga com um triunfo em Cabedelo.



Veselko conseguiu 14,50 pontos na final desta segunda etapa, enquanto Bonvalot terminou com 11,60.



A próxima etapa disputa-se entre 24 e 26 de maio na praia de Ribeira D’Ilhas, na Ericeira.