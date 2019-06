Tony Parker abandona a carreira após 18 épocas na NBA

Lusa Comentários 10 Jun, 2019, 18:43 | Outras Modalidades

"É com grande emoção que coloco um fim à minha carreira. Trabalhei muito, recebi ainda mais, foi uma aventura incrível. Mesmo nos meus sonhos mais loucos, nunca pensei em viver momentos excecionais como foi jogar pela França e na NBA. Obrigado", escreveu nas redes sociais.



O base de 37 anos assumiu a "decisão emocional" de deixar a sua paixão, traduzida em 17 épocas nos San Antonio Spurs, antes da última nos Charlotte Hornets, que falharam os 'play-off', e com os quais tinha mais uma temporada de contrato.



Parker, que foi selecionado seis vezes para o All-Star da NBA, realizou 1.151 jogos, tendo registado uma média de 15,5 pontos e 5,6 assistências por jogo. Alinhou em 226 encontros dos 'play-off', nos quais subiu a eficácia para 17,9 pontos, baixando as assistências para 5,1.



O francês, que iniciou a carreira profissional no PSG Racing, em Paris (1999-2001), foi um dos estrangeiros mais bem-sucedidos da história da NBA, tendo sido o jogador mais valioso da final de 2007, um dos quatro títulos ao serviço dos San Antonio Spurs.