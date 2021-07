Tóquio2020. Djokovic confiante na conquista de uma medalha

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do ranking mundial, manifestou-se confiante esta quinta-feira na conquista de uma medalha nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, lamentando as ausências do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.