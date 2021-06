Tóquio2020: Lusos quedam-se pelas rondas iniciais de qualificação no karaté

Na competição de kata, Jorge Caseiros ainda passou na primeira ronda de qualificação, mas já não conseguiu passar na segunda, na qual ficou no quinto lugar do grupo três.



Em kumité, Carolina Arsénio venceu na primeira ronda eliminatória a indonésia Dea Devina por 4-1, mas foi afastada na ronda seguinte pela venezuelana Claudymar Garces Sequera, ao perder por 10-0.



Em -75 kg, Tomás Silva entrou diretamente na segunda ronda, mas acabou derrotado pelo húngaro Gabor Harspataki por 1-0.



A participação lusa termina no domingo com a prova de kumite, que vai contar com Ana Oliveira (+61 kg) e Filipe Reis (+75 kg), atleta com resultados para integrar o projeto olímpico do COP.



Esta última fase de qualificação olímpica junta em Paris quase 500 competidores de 98 países.