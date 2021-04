Tóquio2020. Mais de dois terços dos japoneses favorável a adiamento ou cancelamento

A sondagem da Kyodo News mostra que apenas 24,5% dos inquiridos quer o evento já neste verão, com 39,2% a pedir o cancelamento de Olímpicos e Paralímpicos e 32,8% a julgarem melhor um novo adiamento.



De resto, mais de 60% dos inquiridos afirmam estar insatisfeitos com o progresso da vacinação, com 92,6% das pessoas contactadas a declararem “ansiedade” por um ressurgimento de infeções e mais de metade, 56,5%, insatisfação com o trabalho do governo quanto à pandemia.



A sondagem foi divulgada hoje, dia em que arranca o plano de reforço das medidas de combate à pandemia em Tóquio e outras regiões, anunciadas já este mês pelo governo japonês, em vigor até 11 de maio.