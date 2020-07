Tóquio2020: Portugal disputa torneio de qualificação de andebol em Montpellier

O torneio pré-olímpico, no qual Portugal integra o grupo 2, em conjunto com a anfitriã França, a Croácia e a Tunísia, deveria ter sido disputado em abril deste ano, na capital francesa, mas foi adiado para o período entre 12 e 14 de março de 2021, devido à pandemia de covid-19.



A seleção portuguesa, treinada por Paulo Pereira, assegurou a presença no torneio de apuramento para os Jogos Olímpicos, que foram adiados para 2021 devido à pandemia, graças ao sexto lugar conquistado no Euro2020, em janeiro, a melhor classificação de sempre na prova.



Na Noruega, a equipa das 'quinas' venceu a França por 28-25, na estreia na fase final do Europeu – resultado que acabaria por contribuir decisivamente para a eliminação precoce dos favoritos gauleses -, numa competição em que a Croácia foi finalista vencida, frente à Espanha.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.