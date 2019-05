Torneio de Polybat "Jogos Santa Casa" reuniu 22 atletas

RTP Comentários 21 Mai, 2019, 19:09 | Outras Modalidades

A prova foi organizada pela Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com Deficiência (FPDD) com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, da Associação de Paralisia Cerebral de Almada e Seixal (APCAS) e do Independente Futebol Clube Torrense (IFCT).



Cinco entidades -APCAS, CERCIZIMBRA, APECI, AMORAMA e IFCT- representadas por 22 atletas portadores de deficiência - foram distribuídas por duas classes, sendo cinco na Divisão I e 17 na Divisão IV.





O resultados finais foram seguintes:



Divisão I

1° António Vilarinho (IFCT/APCAS)

2° Odair Alves (APCAS/IFCT)

3° Paula Nunes (APCAS)





Divisão IV

1° Afonso Loureiro (AMORAMA)

2° Vítor Bento (APECI)

3° Ricardo Fernandes (AMORAMA).









O Polybat, também conhecido como ténis de mesa lateral foi criado na Inglaterra em meados dos anos 80. Esta atividade surgiu como alternativa para aqueles que não conseguiam praticar o ténis de mesa convencional.



O jogo é realizado numa mesa de 1,2m x 2,4m, com proteção em todo o comprimento das laterais de forma a que a bola não saia pelo lado, possuindo uma altura até 10cm. A mesa ainda deverá possuir altura suficiente para que uma cadeira de rodas possua fácil acesso.