Tour. Nelson Oliveira vai alinhar na 20.ª grande Volta

Aos 35 anos, o ciclista português com mais presenças em grandes Voltas nas últimas três décadas alcança, com a sua oitava participação no Tour, o número redondo, o mesmo que Acácio da Silva atingiu com a sua última presença no Giro, em 1993.Nelson Oliveira estará na "Grande Boucle" como escudeiro de Enric Mas, o espanhol que foi quinto na edição de 2020 e sexto no ano seguinte.O bloco da única equipa espanhola do WorldTour fica completo com os espanhóis Oier Lazkano, Alex Aranburu e Javier Romo, o italiano Davide Formolo, o sprinter colombiano Fernando Gaviria e o austríaco Gregor Mühlberger."Nelsinho" junta-se no pelotão do Tour a João Almeida (UAE Emirates), o outro português já confirmado.A 111.ª Volta a França arranca no sábado, em Florença (Itália), e termina em 21 de julho em Nice.