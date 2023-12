Três lusos nas "meias" dos Europeus de piscina curta

Diogo Ribeiro, de 19 anos, obteve o 13.º melhor tempo entre os 33 atletas inscritos para as eliminatórias, com o tempo de 51,56 segundos, distante da melhor marca da fase preliminar, de 49,14, que foi alcançada pelo suíço Noe Ponti.O nadador português, que em julho conquistou a medalha de prata nos Mundiais de piscina olímpica na prova dos 50 metros mariposa, em Fukuoka (Japão), vai tentar qualificar-se para a final ainda esta terça-feira, a partir das 16h41 (hora de Lisboa), pouco depois de os compatriotas disputarem as meias-finais dos 50 metros costas (16h25).Gabriel Lopes e João Costa ganharam o direito a discutir o acesso à final depois de terem obtido o 16.º e o 18.º registo das eliminatórias, respetivamente, com as marcas de 23,92 e 23,96 segundos, entre 37 nadadores inscritos, dos quais o francês Tomac Mewen foi o mais rápido, com 23,16.A estafeta feminina de 4x50 metros livres, composta por Ana Guedes, Mariana Cunha, Francisca Martins e Camila Rebelo, obteve novo máximo de uma seleção portuguesa, com o tempo de 1.41,99 minutos, mas não evitou terminar na 10.ª e última posição, falhando o acesso às meias-finais.