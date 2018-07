Três medalhas de ouro no remo para Portugal nos Jogos Europeus Universitários

Lusa Comentários 18 Jul, 2018, 17:20 | Outras Modalidades

A primeira medalha lusa nos Jogos, que prosseguem até 28 de julho, pertenceu à protagonista da jornada, Joana Branco, que 'deu' duas medalhas de ouro à Universidade do Porto, a primeira em 'scull' ligeiro.



Cumprindo a prova com um tempo de 8.13,87 minutos, Branco bateu facilmente a holandesa Tosca Kettler (Universidade de Utrecht), segunda, e a húngara Dorina Lilla Kiffer (Universidade de Budapeste-Corvinus), terceira, para colocar Portugal na tabela de medalhas ao quarto dia de competição.



A estudante, que já representou Portugal nos Europeus de Remo de 2017, viria a vencer outro ouro ao início da tarde, quatro horas depois do primeiro, ao lado de Inês Oliveira, em LW2x, 'double scull' ligeiro.



A dupla venceu com um tempo de 8.06,24, à frente das irmãs alemãs Julia e Sophia Wolf (Universidade de Wurzburg), segundas a 18 décimas, e das holandesas Johanna Boogert e Lisanne de Weert (Universidade de Twente).



Antes, já os irmãos Afonso Costa e Dinis Costa tinham conquistado outro ouro, em LM2x masculino, dando à Universidade de Coimbra o primeiro 'metal', com uma vitória confortável.



Afonso e Dinis conseguiram terminar com quase seis segundos de vantagem para o segundo lugar, a embarcação dos turcos Fatih Unsal e Mert Kaan Kartal (Universidade Marmara), e dez para os britânicos Frank Hamilton e Sean O'Mahony (Universidade de Reading), medalhados com bronze.



Mais tarde, João Gomes e Pedro Mateus, também da equipa da casa, ficaram em terceiro na final A de LM2-, atrás dos campeões Julian Bakker e Tijmen van Rietbergen, dupla holandesa da Universidade de Wageningen, e de George Crouchley e Robert Muscroft, da britânica Universidade de Nottingham.



A quarta edição dos Jogos Europeus Universitários decorre até 28 de julho e traz 13 desportos diferentes a Coimbra, com a participação de cerca de 4.500 atletas -- a sua maioria campeões nacionais universitários nas 13 modalidades em competição, entre eles cerca de 450 portugueses -, de 295 universidades de 40 países.