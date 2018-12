Três recordes nacionais nos mundiais de piscina curta

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Dez, 2018, 11:50 / atualizado em 11 Dez, 2018, 11:50 | Outras Modalidades

No primeiro dia de competição, Gabriel Lopes superou o seu recorde de Portugal nos 100 metros costas, ao terminar em 17.º, com 51,48 segundos, ficando a um lugar das meias-finais, entre 48 nadadores inscritos.



Miguel Nascimento tinha sido o primeiro elemento da seleção a participar nos Mundiais de piscina curta (25 metros), nos 400 metros livres, tendo terminado no 17.º lugar, com 3.44,79 minutos, entre 41 inscritos.

Resultados meritórios



Miguel Nascimento esteve ligado à obtenção dos outros dois recordes. O benfiquista esteve em excelente nível, superando o recorde nacional absoluto dos 100 livres durante o primeiro percurso da estafeta 4x100 livres, com 47,61 segundos, um máximo que pertencia a Alexandre Agostinho (47,64) desde 2009, em Istambul, na Turquia.O quarteto que acabou por bater o recorde nacional absoluto, ao assegurar o 10.º lugar nos 4x100 metros livres, com o tempo de 3.15,56 minutos, foi formado, além de Miguel Nascimento (47,61 segundos, recorde nacional), por Gabriel Lopes (48,14), Diogo Carvalho (50,33) e Alexis Santos (49,48).Nos 200 metros estilos, Diogo Carvalho (Galitos) foi 10.º (1.54,34 minutos), próximo do seu recorde nacional de 1.53,45, entre 43 inscritos. O apuramento para a final fechou em 1.53,69. Por seu lado, Alexis Santos (Sporting) foi 13.º, com 1.54,71 minutos, melhorando o recorde pessoal (1.54,85).Na participação feminina, Diana Durães foi 23.ª nos 200 metros livres, com 1.59,30 minutos, entre 56 inscritas, a menos de um segundo do seu recorde nacional (1.58,62).A atleta do Benfica voltou à piscina para nadar os 400 metros estilos, onde registou 4.39,81 minutos (20.º lugar), numa prova em que a colega de equipa Vitória Kaminskaya foi 17.ª (4.38,49), entre 30 inscritas, e o apuramento para a final fechou nos 4.31.13.