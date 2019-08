Triatleta Melanie Santos desiste em evento de teste para Tóquio2020

Lusa Comentários 15 Ago, 2019, 15:52 | Outras Modalidades

Melanie Santos, que está a recuperar de uma lesão, competiu “não numa perspetiva de obtenção de resultados, mas como forma de testar os percursos e as condições climatéricas que irá encontrar nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020”, indica a Federação de Triatlo de Portugal.



A prova, cujo segmento de atletismo foi encurtado de 10 para cinco quilómetros, devido ao calor intenso, foi vencida por Flora Duffy, das Bermudas, após a desclassificação de Jessica Learmonth e Georgia Taylor Brown, motivada pelo facto de as britânicas terem cortado a meta de mãos dadas.



Ao “forçarem o empate de forma deliberada”, as atletas infringiram as regras da União Internacional de Triatlo e ofereceram o triunfo à campeã mundial em 2016 e 2017, que concluiu a prova com o tempo de 1:40.19 horas, à frente da italiana Alice Betto e da britânica Vicky Holland.



Na sexta-feira, disputa-se a prova de elite masculina, com a participação dos portugueses João Pereira e João Silva.