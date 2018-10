Trinta anos a correr na meia-maratona Cidade de Ovar

A prova referência do atletismo nacional está em contagem decrescente e é organizada desde a primeira edição pelo clube AFIS (Atletas Fim de Semana), com a colaboração de outros parceiros.



Luís Gama, presidente do AFIS, revelou à RTP Multimédia que “há sempre algumas alterações de pormenor a fazer mas no essencial o traçado mantém-se”.



O líder do AFIS recordou o que espera os amantes do atletismo a partir das 10h00, de dia 7 de outubro, na cidade de Ovar: “A 30.ª Meia-Maratona “Cidade de Ovar”, a 2.ª Corrida do Azulejo na distância de 10 km,, a 18.ª Caminhada com 8 kms e a Mini-Maratona “Correr pela Vida, Não à Droga” para os jovens dos 9 aos 16 anos de forma a cativá-los para a prática desportiva”.



Rui Pedro Silva com seis vitórias e Inês Monteiro com quatro são os recordistas de triunfos na cidade do azulejo.



À porta da trigésima edição um dos objetivos da corrida deste ano poderá ser a tentativa de fazer cair os recordes da prova de Luís Jesus (1h01m47s-1995) e de Jéssica Augusto (1h09m13s-2011).



Com este naipe de atletas o presidente do AFIS expressou a ideia de que “há sempre esperança de se bater o recorde da meia-maratona, sobretudo nas senhoras”.



Luís Gama enumerou ainda as principais figuras que estarão presentes na meia-maratona: “A Inês Monteiro e o Daniel Pinheiro, vencedores do ano passado; nas senhoras teremos ainda a Mónica Silva, a Marisa Barros e a Carla Martinho e nos homens o Licínio Pimentel, o Rui Pinto, o Miguel Borges, o Nuno Lopes e Fernando Serrão (vencedor da 1ª Corrida do Azulejo).



A terminar Luís Gama ainda fez referência à exposição comemorativa dos 30 anos da corrida, patente nas instalações do espaço Dolce Vita Ovar, que pretende ser a memória da corrida desde a primeira hora.



Luís Gama, presidente do AFIS, a Meia-Maratona “Cidade de Ovar” é única e está firme no calendário do atletismo português.