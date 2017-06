Trio germano-neozelandês vence 24h Le Mans, Filipe Albuquerque em sexto

18 Jun, 2017, 16:32 | Outras Modalidades

Na terceira prova do Campeonato do Mundo de resistência, Filipe Albuquerque juntou-se ao norte-americano Will Owen e ao suíço Hugo de Sadeleer, aos comandos de um Ligier JSP 217, para obter o sexto melhor tempo, a cinco voltas do trio vencedor.



O piloto português, de 30 anos, melhorou o melhor resultado de sempre na prova, superando o sétimo posto de 2015.



Bernhard, Hartley e Bamber deram à Porsche a 19.ª vitória na história da 'prova rainha' de resistência, e a terceira consecutiva, superiorizando-se aos Oreca-Gibson, ambos da categoria inferior, a LMP2, da Jackie Chan DC Racing e da Vaillante Rebellion.



Desde a edição inaugural da prova, em 1923, que não surgiam tão poucas desistências: 11, em 60 inscritos na 85.ª edição da corrida francesa, que ficou marcada pelo calor, que se tornou num obstáculo adicional para os pilotos e pela rapidez dos protótipos da segunda categoria, onde se registou a volta mais rápida.



A categoria principal foi, ainda assim, a mais 'sacrificada', uma vez que só dois de seis LMP1 viram a bandeira axadrezada, o Porsche vencedor e o Toyota TS050 Hybrid de Anthony Davidson, Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi, nonos.



Em segundo lugar, e primeiro na categoria de protótipos, terminou a Jackie Chan DC Racing, que juntou o britânico Oliver Jarvis ao chinês Ho-Pin Tung, além da 'promessa' francesa Thomas Laurent, de 19 anos, que se estreou em Le Mans com um pódio.



A duas voltas, na última posição do pódio, ficou a equipa do brasileiro Nelson Piquet Jr, o dinamarquês David Heinemeier Hanson e o suíço Mathias Beche.



Quanto aos restantes portugueses, o português Pedro Lamy, ao volante de um Aston Martin Vantage da categoria LMGTE AM, ficou no 37.º posto, juntamente com o canadiano Paul Dalla Lana e o austríaco Mathias Lauda.



O piloto de 44 anos ficou aquém dos melhores resultados que já alcançou na prova, nomeadamente os segundos lugares de 2007 e 2011 e a vitória na classe GTE Am em 2012, tendo sido oitavo na prova de hoje.



Álvaro Parente, que se juntou a Richard Wee, de Singapura, e a Hiroki Katoh, do Japão, terminou quatro posições abaixo, com um Ferrari 488 GTE da mesma categoria de Lamy.



Foi a primeira vez que o piloto portuense, de 31 anos, completou a 'mítica' corrida, depois de ter abandonado a corrida em 2014.



A equipa portuguesa Algarve Pro Racing, que colocou o francês Vincent Capillaire e os norte-americanos Mark Patterson e Matt McMurry aos comandos de um Ligier JSP 217, terminou a prova no 33.º lugar, uma prestação bastante abaixo do 16.º lugar alcançado em 2016.