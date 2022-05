Trissino apura-se para a final da Liga Europeia de hóquei em patins

Na segunda meia-final da competição, Emanuel Garcia (12 minutos), o português João Pinto (17) e Giulio Cocco (32 e 41) construíram o triunfo do Trissino, num duelo que colocou frente a frente os irmãos Bertolucci, Alessandro e Mirko, treinadores das duas formações.

Na final, agendada para domingo, às 15:00, a formação transalpina vai defrontar o Valongo, que superou o Sporting de Tomar no desempate por grandes penalidades, por 3-1, após o empate 4-4 registado no final do prolongamento.

A atual edição da Liga Europeia de hóquei em patins contou apenas com duas equipas portuguesas, Sporting de Tomar e Valongo, uma vez que Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica e Óquei de Barcelos autoexcluíram-se em desacordo com o novo formato da prova.

Além das cinco formações portuguesas, também desistiram de participar na prova os espanhóis do Noia, FC Barcelona, Liceo da Corunha, Réus e Caldes, os franceses do SCRA Saint-Omer e os italianos do Forte dei Marmi.