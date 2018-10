Últimos minutos do Europeu feminino de hóquei em 1 novembro, às 15:00 horas

Lusa Comentários 22 Out, 2018, 17:10 / atualizado em 22 Out, 2018, 17:23 | Outras Modalidades

A Federação Europeia de Hóquei em Patins comunicou o horário do tempo que falta jogar no Pavilhão Municipal da Mealhada, depois de a Real Federação Espanhola de Patinagem e a Federação Portuguesa de Patinagem terem acordado em 19 de outubro a nova data para a conclusão do jogo.



O jogo entre Portugal e Espanha, disputado em 13 de outubro na Mealhada, no distrito de Aveiro, foi suspenso a 1.45 minutos do fim, após várias interrupções, quando a Espanha vencia Portugal por 3-2.



Às espanholas basta um empate para garantirem o título europeu, mas o jogo de sábado ficou por concluir, devido às falhas sucessivas no fornecimento de energia elétrica no Pavilhão, devido aos efeitos do furacão Leslie.



Na última semana, a federação europeia recusou a data de 24 de outubro para a realização do tempo que falta da final do Europeu2018 feminino, interrompida no sábado, por indisponibilidade dos árbitros.



O organismo enviou então novo pedido às federações portuguesa e espanhola para que sugerissem nova data para a conclusão do jogo.