US Open: Espanhol Carlos Alcaraz nas meias-finais após maratona frente a Sinner

Carlos Alcaraz (R) aperta a mão de Jannik Sinner (L) depois de derrotá-lo durante uma partida de cinco horas nas quartas de final do US Open Tennis Championships no USTA National Tennis Center. Foto: EPA

O espanhol Carlos Alcaraz garantiu um lugar nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao derrotar o italiano Jannik Sinner em cinco ‘sets’, com os parciais de 3-6, 7-6 (9-7), 7-6 (7-0), 5-7 e 3-6.