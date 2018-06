Valongo apura-se pela primeira vez para a final da Taça de Portugal de hóquei em patins

Lusa Comentários 16 Jun, 2018, 22:10 / atualizado em 16 Jun, 2018, 22:10 | Outras Modalidades

Diogo Fernandes, com dois golos, e Poka marcaram os golos do Valongo, com João Alves, João Sardo e João Lomba a fazerem os tentos do Sporting de Tomar.

O Valongo, que se apurou pela primeira vez para a final, vai discutir o troféu com o FC Porto, vencedor das duas últimas edições.