Vela. Carolina João desce ao 66.º lugar em laser radial

22 Jul, 2019

Carolina João, com 142 pontos, é a portuguesa mais bem classificada na competição, que continua a ser liderada pela sueca Josefin Olsson, com 15 pontos, enquanto Mafalda Pires de Lima e Federica Franchi seguem nas 83.ª e 89.ªs posições, respetivamente.



Portugal esteve presente nas competições de laser radial das últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, em ambos os casos por Sara Carmo, que foi 28.ª em Londres2012 e 27.ª no Rio2016.