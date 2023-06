Vingegaard reforça liderança do Critério do Dauphiné com triunfo na sétima etapa

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) arrasou hoje a concorrência rumo à vitória no alto do Col de la Croix de Fer, consolidando, a um dia do final, a liderança da geral do Critério do Dauphiné.