Viseu quer ser Cidade Europeia do Desporto em 2024

“Nós fizemos a candidatura para, em 2024, ser Viseu Cidade Europeia do Desporto e essa candidatura está a ser analisada, mas cumpre todos os requisitos até ao momento e, portanto, não teremos grandes dúvidas que após a análise que será feita, que iremos ser”, assumiu Pedro Ribeiro.



A candidatura “foi formalmente entregue nas mãos do presidente” da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto, Nuno Santos, após o término da quarta etapa da volta a Portugal em bicicleta, esta segunda-feira, em Viseu.



Em declarações à agência Lusa, o autarca disse que “é uma candidatura que está dentro da filosofia” do executivo municipal, que quer “desporto para todos e melhorar infraestruturas e acessos para um desporto mais inclusivo”.



A nível europeu são cerca de 60 cidades candidatas e, em Portugal, “é uma só e a pretensão é que seja Viseu, para também coincidir com o fim da volta a Portugal em bicicleta em 2024” e para isso, “só falta verificar se o dossiê está de acordo com o pretendido” pelo executivo autárquico.



“E nós queremos mais atletas, mais atletas femininos, mais novos e também mais seniores. Uma das linhas a cumprir é ter todos os dias, ao longo desse ano, alguma atividade desportiva a acontecer”, admitiu Pedro Ribeiro.



Isto porque o “ritmo é sempre no sentido de melhorar, ao nível dos equipamentos, da descentralização ou da inclusão e, Viseu a ser Cidade Europeia do Desporto, quer dizer que haverá atividades amadoras e grandes eventos profissionais” no concelho.



“Teremos grandes eventos e temos o compromisso de melhorar algumas infraestruturas também, mas entendemos o Desporto como algo que não é só por competição e que todos os viseenses devem ter atividade física”, sustentou.



Neste sentido, defendeu que o objetivo “é ter todos os dias do ano algo que leve mais viseenses a serem mais ativos e mais saudáveis também”, além da componente dos “grandes eventos e competições desportivas”.



“Estão projetados outros torneios, que nunca acontecerem em Viseu e que agora estamos a projetá-los para acontecerem em 2024”, sublinhou o vereador do Desporto, escusando-se a especificar as provas em causa.



Para já, e até ser anunciada a cidade escolhida, o município de Viseu “assumiu o compromisso de melhorar alguns dos pavilhões” do concelho, “quer em questões de luz como outros aspetos necessários para a alta competição”.



Sem indicar os equipamentos em questão, Pedro Ribeiro adiantou que “o levantamento do trabalho a realizar está feito, o compromisso de melhorar os equipamentos também está feito, até porque sem essa melhoria não será possível realizar alguns eventos”.



“Até lá vamos continuar a promover as atividades que já realizamos ao longo do ano como o desporto na escola, a melhoria dos recreios em termos de equipamentos, que possam potenciar a atividade, a atividade sénior, ou seja, vamos dar continuidade ao que temos feito e fazer mais”, concluiu.