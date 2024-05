Volta à Espanha de 2026 começa no Mónaco

O principado monegasco acolherá as duas primeiras etapas da 81.ª edição da Vuelta, que é uma das três grandes provas anuais da modalidade, juntamente com as voltas a França e Itália.



Esta será a sexta vez que a Vuelta arranca fora do território espanhol, depois de Lisboa em 1997, Assen (Holanda) em 2009, Nimes (França) em 2017, Utrecht (Holanda) em 2022 e Lisboa novamente este ano.



O Mónaco, habituado a acolher grandes eventos desportivos, incluindo o Grande Prémio de Fórmula 1, já era um dos candidatos ao arranque da edição de 2025, que ainda não foi atribuído.