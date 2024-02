Volta a Portugal antecipada no calendário velocipédico

Com 70 dias de competição à sua frente, numa temporada atípica pela antecipação da Volta a Portugal – este ano, começa a 24 de julho, numa tentativa de minimizar o impacto de coincidência de datas com os Jogos Olímpicos Paris2024 -, os ciclistas das nove equipas nacionais regressam à estrada, como é tradição, na região de Aveiro, com os inscritos na Prova de Abertura a percorrerem 168,3 quilómetros entre Oliveira do Bairro e Sever do Vouga, no domingo.



Apenas seis dias depois chega o primeiro momento alto da época, na Figueira Champions Classic – Clássica da Figueira, este ano promovida ao escalão UCI ProSeries, o segundo mais importante do calendário internacional.



Depois de terem um primeiro contacto com equipas do WorldTour na Figueira da Foz, as nove equipas nacionais rumam a Sul para partilharem estrada com algumas das principais estrelas do ciclismo mundial, na Volta ao Algarve, a principal corrida velocipédica disputada em território luso.



A única prova por etapas do calendário português da categoria UCI ProSeries disputa-se entre 14 e 18 de fevereiro e precede três clássicas, que antecedem a 41.ª Volta ao Alentejo (20 a 24 de março).



A época, que culmina no fim de semana de 14 e 15 de setembro, com o Troféu Ribeiro da Silva, terá 13 provas de um dia – entre as quais cinco circuitos – e 11 corridas por etapas, um número ainda pendente da resolução da crise do grupo Global Media, responsável pela organização de Grande Prémio "O Jogo" (25 a 28 de abril), Grande Prémio Douro Internacional (6 a 10 de junho) e Grande Prémio Jornal de Notícias (24 de agosto a 1 de setembro).



Entre as provas por etapas, os outros grandes destaques são o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, agendado no início de maio, e o Troféu Joaquim Agostinho.



Entre 11 e 14 de julho, já depois dos Nacionais (21 a 23 de junho), a 47.ª edição daquele troféu serve como principal teste das formações portuguesas para a prova ‘rainha’ do ciclismo nacional, antecipada em uma semana relativamente às suas datas habituais, depois de no ano passado ter sido atrasada pela realização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.



Assim, a Volta a Portugal estará na estrada entre 24 de julho e 4 de agosto, “a melhor data possível”, como defendeu à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, atendendo a que os Jogos Olímpicos Paris2024 estão agendados entre 26 de julho e 11 de agosto e a Volta a Espanha começa em 17 de agosto, com três etapas em território português.



Calendário:



04 fev: Prova de Abertura.



10 fev: Figueira Champions Classic – Clássica da Figueira.



14-18 fev: 50.ª Volta ao Algarve.



03 mar: 27.ª Clássica da Primavera.



09 mar: 2.ª Clássica de Santo Thyrso.



17 mar: Clássica da Arrábida.



20-24 mar: 41.ª Volta ao Alentejo.



07 abr: Clássica Aldeias do Xisto.



14 abr: Clássica de Viana do Castelo.



25-28 abr: Grande Prémio ‘O Jogo’.



02-05 mai: Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela.



10-12 mai: 9.º Grande Prémio Anicolor.



31 mai-02 jun: 44.º Grande Prémio Abimota.



06-10 jun: Grande Prémio Douro Internacional.



21-23 jun: Campeonatos Nacionais.



11-14 jul: 47.º GP Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho.



24 jul-04 ago: 85.ª Volta a Portugal.



15 ago: Grande Prémio de Mortágua – Pedro Silva.



18 ago: Circuito da Malveira.



19 ago: Circuito de Nafarros.



19 ago: Circuito da Moita.



20 ago: Circuito de Alcobaça.



24 ago-01 set: 33.º Grande Prémio Jornal de Notícias.



08 set: Circuito do Bombarral.



14-15 set: Troféu Ribeiro da Silva.